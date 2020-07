Marano, Salvatore e Giuseppe: due giovani vite spezzate sulla strada. Un anno fa la morte di Galiero, i funerali di Morra a San Rocco

470 Visite

Due ragazzi volati via troppo presto. Salvatore Galiero (nella foto in alto), che perse la vita il 4 luglio di un anno fa. Era a bordo di uno scooter e si schiantò contro un’autovettura all’altezza tra via Padreterno e via San Rocco. Il 6 luglio il ragazzo sarà ricordato con una messa, che si terrà alle 19, nella chiesa dell’Immacolata di via Giordano Bruno a Marano.

Si terranno invece oggi le esequie di Giuseppe Morra (foto in basso), morto a soli 15 anni, dopo essersi schiantato in sella ad uno scooter contro un palo della illuminazione pubblica. I funerali nella giornata di oggi, alle 16,30, nella chiesa di San Rocco. Due giovani vite spezzate e un dolore enorme, incommensurabile per i loro familiari e amici.













