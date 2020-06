NAPOLI, NAPPI (LEGA) TRENI DALLA SPAGNA? INCOMPRENSIBILE FAVORIRE AZIENDE STRANIERE

139 Visite

“Oggi è arrivato dalla Spagna il secondo dei 20 nuovi treni della

metropolitana della Linea 1 di Napoli. Dalla Spagna. Mentre aspettiamo che

ancora si compia la bonifica di bagnoli, sito che in passato ha ospitato i

grandi gruppi italiani dell’acciaio, ci facciamo fare i treni dalla

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrilles. Una scelta, quella

dell’Amministrazione De Magistris e della Regione, che sinceramente

fatichiamo a comprendere soprattutto alla luce dell’emergenza economica che

il territorio sta vivendo. Si tratta di una decisione, infatti, che

avvantaggia aziende straniere a scapito di quelle italiane. Un’altra

occasione persa per sfruttare l’emergenza Covid 19 per il rilancio della

Campania attraverso investimenti mirati a sostegno delle nostre imprese”.

