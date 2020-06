Marano, “pressioni e raccomandazioni” a non finire per la nomina dei membri della commissione paesaggio. Si voterà in aula, ma i giochi sono quasi fatti

498 Visite

Non solo cimitero (la delibera attesa da anni che consentirebbe di modificare il progetto a accelerare i lavori) ma anche commissione locale per il paesaggio. Il Comune ne è sprovvisto da anni, almeno quattro o cinque se la memoria non ci inganna.

Da giorni non si parla d’altro e le pressioni sui consiglieri – chiamati poi a decidere in aula consiliare – sono numerose e all’ordine del giorno.

La commissione sarà composta da 5 membri scelti, con il voto segreto, dai rappresentanti del civico consesso. Gli aspiranti membri, tutti volti noti del territorio e della politica, hanno presentato domanda nei mesi scorsi. Ci fu una prima scrematura in base ai curricula inviati, ora in aula si farà sul serio. Sono in lizza i seguenti geometri e architetti: Antonio Guarino, Franco Barbato, Filippo Retillo, Massimo De Marino, Giovanni Racca, Giuliana Paragliola, Antonio Pugliese, Massimo De Marino, Felice Esposito, Arturo Mercogliano, Luigi Schettino e Salvatore Carandente Tartaglia.

In questi anni, in assenza della commissione, sono stati rilasciati molte autorizzazioni per zone soggette ai vincoli culturali o paesaggistici. Eclatante fu la vicenda del gazebo sorto in piazza del Plebiscito, in pieno centro storico, installato con il benestare dell’ex dirigente Di Pace. Il gazebo è stato poi sequestrato dai carabinieri di Castello di Cisterna.

I componenti della commissione che verrà sono sulla bocca di tutti ormai: i consiglieri hanno già trovato la quadra su almeno 4-5 nomi, quelli maggiormente “affini” al potere politico e agli uffici. Salvo sorprese, dovrebbero essere eletti Giuliana Paragliola (parente dell’attuale presidente del consiglio comunale), Massimo De Marino, Felice Esposito e due tra Antonio Pugliese, Arturo Mercogliano e Filippo Retillo.

Giochi praticamente già fatti.













