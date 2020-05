Lettere: i carabinieri sui Monti Lattari scoprono 525 piante di cannabis

200 Visite

Controlli a largo raggio disposti dal comando provinciale carabinieri di Napoli.

in un terreno demaniale sui monti Lattari, in località capo mazzo, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano Faiano hanno localizzato 525 piante di cannabis indica alte tra i 70 e i 110 centimetri.

Prima sono state effettuate le operazioni di campionatura, poi le piante sono state distrutte lì sul posto. Le indagini proseguono per individuare i coltivatori.













