Marano, furti nei negozi: ecco dove agirono i ladri arrestati oggi

Due furti consumati nella città di Marano, entrambi con la modalità della spaccata. Il primo risale al marzo del 2017. I malviventi, arrestati oggi dai carabinieri di Marano, fanno irruzione nel negozio Lama Optical di via Merolla. I ladri riescono a portar via innumerevoli paia di occhiali, per un valore di 50 mila euro. L’altro colpo sul territorio maranese è del 6 aprile dello stesso anno. In quell’occasione i banditi, sempre gli stessi, si impossessano di vari capi di abbigliamento, per un valore di 230 euro, asportandoli dal negozio Wake Up ubicato anch’esso in via Merolla. I tre malviventi, di cui due pregiudicati, compiono razzie anche in altri comuni: a Napoli, nel Casertano, ad Angri, Torre Annunziata, Pompei, Pomigliano d’Arco. Per questi furti il gip di Napoli nord ha emesso un provvedimento cautelare (arresto in carcere) per Silvestri Giuseppe, pregiudicato. Ai domiciliari, invece, D.G e F.S.













