Spiagge della Campania, ecco le regole fissate dalla Regione

Spiagge e modalità di afflusso. Nella tarda serata di ieri l’ordinanza della Regione Campania che prevede la riapertura degli stabilimenti balneari, nonché delle spiagge libere, a partire dal 23 maggio, ovvero a partire da oggi. In Campania, insomma, si torna in spiaggia, a prendere il sole o a fare il bagno in mare, a condizioni che si rispettino i protocolli di sicurezza che, fondamentalmente, sono già stati varati per la riapertura di tutte quelle attività che hanno riaccolto il pubblico lo scorso 18 maggio.

Stabilimenti balneari

Accoglienza:

– Per favorire un accesso contingentato, l’accesso avverrà con prenotazione (eventualmente on line),

anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l’elenco delle presenze per un

periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito

di contagi.

– Per evitare code o assembramenti alle casse, deve essere favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento

veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.

– Gli operatori della biglietteria svolgono la propria attività all’interno dell’ufficio biglietteria.

– La postazione di biglietteria deve garantire un adeguato isolamento tra operatore e cliente per mezzo

di barriera fisica che ostacola il passaggio eventuale di infezione (es. schermi); in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.

– Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli

utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al

distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

– La segnalazione della distanza di sicurezza di almeno un metro avverrà tramite applicazione a terra di

elementi adesivi o simili.

– Dave essere predisposto un corridoio dove i clienti in attesa possano sostare in condizioni di generale

sicurezza, nel rispetto delle distanze tra persone e tra nuclei omogenei.

– Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore

a 37,5°C.

– I percorsi di entrata e uscita, ove possibile, devono essere differenziati prevedendo chiara segnaletica

nell’orientamento dell’utenza.

– L’accesso alle aree in concessione, non altrimenti attrezzate dal concessionario, è regolamentato

garantendo che siano comunque osservate le misure di distanziamento sociale (steward in spiaggia).

– Il concessionario garantisce aanche mediante idoenea cartellonistica o periodici messaggi audio la

diffusione delle norme d’uso e accesso allo stabilimento, in linea con le misure di prevenzione del













