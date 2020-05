Marano, 200 mila euro ai privati per gli immobili adibiti a scuola: via libera al pagamento anche per gli abusivi

463 Visite

Poco più di 200 mila euro, di cui 62 e 700 euro da versare al proprietario di un immobile abusivo adibito da 30 anni a scuola. Il riferimento è a quella dii Castel Belvedere. Il Comune, guidato Rodolfo Visconti, ha impegnato la suddetta spesa di liquidazione in favore di persone ed enti (tre in totale) proprietari di immobili utilizzati come scuole pubbliche. I locali sono quelli di via Castel Belvdere, via Soffritto e via San Rocco. Il comune in dissesto finanziario, che ha tanti beni confiscati e sequestrati da poter utilizzare a gratis, continua insomma a pagare persino gli autori di abusi edilizi. Il colmo in un città in cui da decenni accadono cose che si vedono solo nelle peggiori metropoli sudamericane, governate di fatto da narcos e malviventi di altissimo livello. La questione legalità, come è noto, sta a cuore a pochissime persone a Marano (per nulla ai politici che vivono solo di consenso) e noi siamo tra questi.













