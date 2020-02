LAVORO, AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE DEL PROGETTO DLL’ITI FERRARIS DI NAPOLI

234 Visite

Giunge alla sua VIII edizione il bando nazionale “Ri-Valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro” proposto dall’Istituto Tecnico napoletano “Galileo Ferraris” di Scampia in collaborazione con l’AIP & P associazione italiana prevenzione & protezione, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Area Sud, il Comune di Napoli Osservatorio per la Sicurezza nonché altri enti, aziende e associazioni impegnate e attive sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa che, come per le passate stagioni, vedrà la partecipazione di numerosi istituti e licei di tutta Italia è stata illustrata nel corso di un incontro svoltosi all’Hotel Royal di Napoli, presenti, tra gli altri, il Dirigente Scolastico Saverio Petitti, il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro Area Sud Renato Pingue, il presidente dell’Osservatorio sulla sicurezza del Comune di Napoli Vincenzo Solombrino, Ludovico Russo e Mario Corrente rispettivamente Presidente e Presidente Onorario dell’Aip & P.

Numeri di tutto rispetto quelli annunciati dal professor Gennaro Borgia, vice preside dell’Istituto Ferraris nonché responsabile del progetto nazionale che coinvolgerà ben 29 gruppi di lavoro.

“Quest’anno, considerato il tema di pregnante interesse oltre che l’attenzione che sta riscuotendo Ri-Valutare la Sicurezza – ha sottolineato il professor Petitti –, ci siamo posti due obiettivi ambiziosi: certificare agli studenti le competenze acquisite, strutturare stabilmente questo progetto formativo nell’ambito dell’intero sistema scolastico regionale”.

Apprezzamenti per l’iniziativa sono stati espressi dai responsabili dei diversi partner intervenuti, tra i quali quelli di Adecco, Enel e Federmanager.

“Promuovere concretamente le competenze in materia di sicurezza del lavoro privilegiando il concetto di tirocinio, come si prefigge questo progetto che guarda anche alla possibilità di integrazione del percorso formativo con le attività dell’alternanza scuola lavoro, è assolutamente meritorio e non potrà che trovare la nostra massima collaborazione”, ha affermato Renato Pingue.













