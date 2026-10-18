Mugnano-Marano. Uniti si vince: un gol per la prevenzione!

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Il 15 ottobre 2026, l’I.C. Socrate-Mallardo ha partecipato alla sesta edizione della Partita del Cuore, svoltasi presso lo Stadio comunale di Mugnano, coinvolgendo alunni, docenti e genitori della sezione con potenziamento sportivo e delle classi quinte dei plessi Borsellino e Mallardo, in una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione.

A scendere in campo sono state le squadre del Centro AKTIS e di Eccellenze Campane, quest’ultima composta da rappresentanti del mondo dello sport e dello spettacolo.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose scuole del territorio. Gli alunni e le alunne della sezione con potenziamento sportivo dell’I.C. Socrate-Mallardo si sono distinti per entusiasmo, energia e spirito di partecipazione, regalando al pubblico una suggestiva esibizione di sbandieratori e una coinvolgente coreografia di cheerleader, preparate sotto la guida della professoressa Paola Vattucci.

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione. La scuola ha infatti contribuito alla raccolta fondi destinata all’associazione Komen, impegnata nella sensibilizzazione e nella prevenzione del tumore al seno, rinnovando così il proprio impegno nella diffusione dei valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

Dagli spalti, gli alunni e le alunne della Socrate-Mallardo hanno sostenuto con grande entusiasmo entrambe le squadre, dimostrando come lo sport sappia unire le persone, superare le differenze e trasmettere messaggi positivi di inclusione, rispetto e partecipazione.

Un’esperienza significativa, resa possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità della Dirigente Scolastica, professoressa Teresa Formichella, sempre attenta a promuovere iniziative formative che offrano agli alunni preziose opportunità di crescita, condivisione e educazione alla solidarietà.

Perché lo sport non è soltanto competizione, ma anche un’occasione per crescere insieme, sostenere cause importanti e costruire una comunità più consapevole e solidale.

Nello sport come nella vita, uniti si vince davvero!













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