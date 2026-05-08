Sempio: “Non ho ucciso Chiara, pensiero di tutti è che abbia giustizia”

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“Spero che ciò non accada perché, io questo fatto atroce, non l’ho commesso”.È il commento di Andrea Sempio, letto questa sera a ‘Quarto Grado’ su Retequattro da Gianluigi Nuzzi, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi.
“È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia – ha detto Sempio, conversando con delle persone a lui vicine -. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all’aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews