Muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro

Condividi

Visite: 48

43 Visite

Un gioco erotico finito male, una morte e anni di processi. Il Tribunale di Alessandria ha stabilito un risarcimento di circa 450mila euro per la moglie e i tre figli di un uomo morto l’11 luglio 2016, dopo ore di agonia, in seguito a un bondage sfuggito al controllo. La donna, con cui aveva una relazione da tempo, era già stata condannata in via definitiva per omicidio colposo. Secondo i giudici, si trattava di una pratica consensuale tra i due, ma degenerata fino a provocare il soffocamento dell’uomo. Nel procedimento civile è stato confermato il concorso di colpa: la vittima avrebbe contribuito al 60% alla dinamica dei fatti. Per questo, il risarcimento è stato calcolato sul restante 40% del danno complessivo. Una vicenda complessa e dolorosa, che la famiglia potrebbe ora chiudere, a meno di un eventuale appello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti