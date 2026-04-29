Sequestrato e picchiato sotto casa: mistero sul rapimento lampo di un gioielliere ad Arenaccia

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Rapito sotto casa davanti agli occhi della moglie e del genero, pestato brutalmente e rilasciato solo dopo cinque o sei ore. Restano numerosi interrogativi sul sequestro lampo avvenuto nella tarda serata di lunedì in una traversa di via Arenaccia.

Nel mirino un commerciante di gioielli, aggredito mentre stava sistemando le buste della spesa nel bagagliaio dell’auto, appena rientrato con la moglie e il fidanzato della figlia. Secondo il racconto della vittima, quattro uomini a bordo di un’auto bianca sarebbero arrivati all’improvviso: in pochi istanti lo hanno picchiato e trascinato con la forza nell’abitacolo, per poi fuggire a tutta velocità verso una destinazione sconosciuta.













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