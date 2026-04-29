ESCLUSIVA. Clan Polverino, ecco le motivazioni dell’assoluzione di Del Core e delle pene ridotte per Cappuccio e Marchesano

Non solo l’assoluzione di Nicola Del Core, ma un ridimensionamento complessivo delle accuse: la Corte d’Appello di Napoli, nelle motivazioni, chiarisce punto per punto perché molte posizioni sono state riviste.

Per Del Core, il passaggio è netto: pur vivendo a contatto con ambienti legati al clan Polverino, non è stata provata una partecipazione stabile. Le attività contestate – come la consegna di denaro ai familiari dei detenuti – sono state considerate episodiche e svolte per conto del cugino, non dell’organizzazione. Anche la sua presenza a un summit di camorra non è bastata: nessun intervento, nessuna prova di un ruolo attivo. Da qui l’assoluzione piena.

Diverso il discorso per Armando Del Core e Ciro Cappuccio. I giudici riconoscono che ricevevano denaro proveniente dal clan, ma non è stato dimostrato che lo facessero per rafforzare l’organizzazione. Mancando questa finalità, è caduta l’aggravante mafiosa: le pene sono state quindi ridotte a 4 anni di reclusione.

Per Salvatore Cappuccio, esclusa l’aggravante, è arrivata la prescrizione del reato: il tempo trascorso ha cancellato la punibilità.

Capitolo a parte per Michele Marchesano e Luigi Esposito. La Corte ha escluso un’altra aggravante, legata al presunto reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche dominanti sul territorio. Secondo i giudici, non è stata dimostrata la forza economica tale da controllare il mercato. Accolta quindi l’intesa tra accusa e difesa: pene ridotte a 10 anni per Marchesano e 7 anni e 4 mesi per Esposito.

In sintesi, la Corte conferma l’esistenza e l’operatività del clan Polverino, ma traccia una linea chiara: la vicinanza o i contatti non bastano, servono prove concrete di un ruolo attivo e della volontà di rafforzare l’organizzazione. Dove queste prove non ci sono, scattano assoluzioni o riduzioni di pena.