Una targa, svelata nel giorno del compleanno di Nicola Romeo, in ricordo dei 150 anni dalla nascita da oggi troneggia, sulla sua casa natale

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Una targa, svelata nel giorno del compleanno di Nicola Romeo, in ricordo dei 150 anni dalla nascita da oggi troneggia, sulla casa natale di Nicola Romeo

Autorità, gente comune, alunni dell’Istittuto Romeo Cammisa si sono ritrovati in via Libertà per il primo appuntamento dedicato alle celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell’Alfa Romeo, nato a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, il 28 aprile del 1876.

“Oggi scriviamo una pagina di storia – ha detto il sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno – dando inizio alle celebrazioni per questo illustre cittadino santantimese. Nato in via Libertà, è partito proprio da qui per segnare il destino dell’automobilismo italiano e mondiale. Se il marchio Alfa Romeo è oggi un’eccellenza riconosciuta ovunque, lo si deve alla sua visione. Questa festa vuole essere uno stimolo per i tanti giovani presenti: la prova che, partendo dalle proprie radici con studio e abnegazione, è possibile raggiungere i vertici del mondo. Il comune ha inserito le Celebrazioni nel programma futuro triennale di venti.”

Per la Regione Campania a complimentarsi con tutto il comitato per l’organizzazione è stato Carlo Ceparano consigliere regionale, che ha incentrato il suo discorso sulla figura di romeo che deve essere punto di riferimento per i giovani.

Le celebrazioni cominciano oggi ma proseguiranno l’8 e il 9 maggio con il conferimento della cittadinanza onoraria a Daniela Maestri Romeo, l’onorificenza alla Principessa Nicoletta Odescalchi e la consegna degli attestatati alle scuole aderenti al Progetto “Nicola Romeo”. Sarà scoperta anche una nuova targa che verrà apposta in via Nicola Romeo.

Maria Puca Presidente del Comitato per i 150 anni dalla morte di Nicola Romeo ha ricordato il cortometraggio che ragazzi stanno ultimando con il finanziamento dal Ministero della Pubblica Istruzione. A giugno sarà pronto. “Quella di oggi è la prima targa in commemorazione della nascita di Romeo – ha spiegato Puca -, una targa voluta dalla città. Le altre due sono state messe una nel 1926 per l’intitolazione della strada e la seconda nel 1985 l’ha posta l’Alfa per i 70 anni dell’Alfaromeo”.

I parroco di Sant’Antimo don Francesco Campanile nel benedire la lastra marmorea ha detto: “Chiediamo al signore che la memoria dell’ingegnere Romeo rimanga sempre nei nostri cuori. Questa casa che è stata quella di nascita oggi è casa di accoglienza, carità e amore, qui aiutiamo tanti nostri fratelli”.

A seguire presso l’Auditorium dell’IC Romeo – Cammisa, si è tenuto l’annullo filatelico alla presenza del Dirigente Scolastico Domenico Esposito, Paola Esposito di Poste Italiane, Maria La Montagna Direttrice Poste di Sant’Antimo e Nicola Cesaro proprietario della casa dove è vissuto Nicola Romeo.

“Nicola Romeo nel 1800 è partito da qui per andare a vivere un sogno -ha spiegato il dirigente scolastico Esposito – diventando punto di riferimento dell’industria italiana, per voi ragazzi deve essere un esempio concreto che i sogni vanno inseguiti”.

La funzionaria di Poste italiane ha parlato di cos’è l’annullo filatelico. “Il timbro che viene apposto sulla cartolina da un valore collezionistico. L’annullo viene realizzato ogni qualvolta c’è un evento importante da ricordare. L’annullo filatelico serve a storicizzare questa giornata, con un francobollo limitato e la data precisa dell’evento. La cartolina è a tiratura limitata, solo 2000 pezzi”.













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