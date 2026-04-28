Marano. Maxi perdita idrica a San Marco: lavori complessi, intervento più lungo del previsto

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Dopo giorni di attesa, sono entrati finalmente nel vivo i lavori per la maxi perdita idrica nella zona di San Marco. Nella giornata di oggi le squadre tecniche hanno avviato un intervento strutturato, affiancato anche da operazioni di espurgo necessarie per rimuovere detriti e la notevole quantità di fango accumulata nel sottosuolo.

Con il passare delle ore, tuttavia, la situazione si è rivelata più complessa del previsto. I tecnici hanno individuato la perdita sul tubo di carico degli impianti, un punto particolarmente delicato che richiede interventi accurati e tempi più lunghi per la riparazione.

Le difficoltà operative, dovute sia alle condizioni del terreno sia alla portata del danno, stanno rallentando le operazioni. Si tratta infatti di un lavoro di notevole entità, che richiederà ancora tempo e sforzi per essere completato in sicurezza e garantire il pieno ripristino del servizio.













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