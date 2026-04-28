INCENDIO IN CASA, MORTO 79 ENNE A GRAGNANO

Condividi

Visite: 0

2 Visite

Un 79enne, Francesco Izzo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi 1.

Il corpo era riverso sulle sedie della cucina, avvolta dalle fiamme al momento dell’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Il decesso sarebbe riconducibile all’incendio divampato nell’appartamento, le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori.

I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Indagini dei cc della compagnia dí Castellammare di Sta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti