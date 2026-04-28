INCENDIO IN CASA, MORTO 79 ENNE A GRAGNANO

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Un 79enne, Francesco Izzo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi 1.
Il corpo era riverso sulle sedie della cucina, avvolta dalle fiamme al momento dell’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco.
Il decesso sarebbe riconducibile all’incendio divampato nell’appartamento, le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori.
I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Indagini dei cc della compagnia dí Castellammare di Sta

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