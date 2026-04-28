Polizia metropolitana. Sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro di Napoli

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Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Gli agenti del Nucleo NISA (Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale), nell’ambito di una vasta operazione di prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa, hanno portato a termine nelle ultime ore una serie di significativi interventi operativi.

Riciclaggio di veicoli a Quarto

Nella giornata di ieri, nel Comune di Quarto, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di un’autovettura con targa polacca. A seguito di accertamenti tecnici, il veicolo è risultato presentare dati identificativi contraffatti. Il conducente, un uomo originario del quartiere Pianura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio.

Sicurezza urbana: blitz contro i parcheggiatori abusivi

In data odierna, il Nucleo NISA ha operato nel cuore della città di Napoli per garantire il decoro e la sicurezza dell’area circostante il Palazzo istituzionale di Piazza Matteotti. L’intervento ha portato all’individuazione e alla denuncia di 5 parcheggiatori abusivi. Nel corso dell’operazione è stata sequestrata la somma di circa 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Reati ambientali a Chiaiano

Particolare rilievo assume l’operazione condotta nei giorni scorsi nel quartiere Chiaiano, dove è stata posta sotto sequestro penale un’attività di carrozzeria totalmente abusiva, priva delle autorizzazioni ambientali previste dalla legge.

Dalle indagini è emerso che il titolare utilizzava un terreno agricolo adiacente come deposito per i veicoli in attesa di riparazione, causando l’infiltrazione nel sottosuolo di sostanze potenzialmente pericolose. Nel tentativo di occultare l’inquinamento e i danni all’area, il responsabile aveva ricoperto il suolo con uno strato di cemento. L’intera area è stata sequestrata e il titolare deferito per reati ambientali.













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