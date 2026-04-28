Marano, lettere al direttore. Via Tevere nel degrado: buche killer e un gattino investito tra l’indifferenza

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Buongiorno Direttore, Desidero segnalare una situazione di grave degrado urbano che interessa Via Tevere Marano di Napoli, documentata dalle foto allegate. In più punti si riscontrano buche profonde, cedimenti dell’asfalto e rattoppi ormai completamente deteriorati, che rappresentano un rischio concreto per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. Ieri un gattino è stato investito ho segnalato ai Vigili ma è ancora lì. Le immagini mostrano: – pavimentazione gravemente danneggiata, con voragini che espongono il sottofondo stradale – zone in cui i veicoli sono costretti a manovre pericolose per evitare le buche – presenza di tombini e griglie in aree dissestate, che aumentano il rischio di danni ai mezzi . Questa situazione, oltre a rappresentare un evidente problema di sicurezza pubblica, costituisce anche un segnale di incuria che i cittadini non possono più ignorare. Chiedo che la redazione possa dare visibilità a questa problematica, affinché l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per ripristinare condizioni di viabilità adeguate. Ho provveduto a segnalare al comune ed ai vigili urbani ma nulla è stato fatto. I residenti della zona, me compreso, sono ormai costretti a convivere quotidianamente con disagi e rischi evitabili. Un intervento tempestivo è necessario per prevenire incidenti e ulteriori danni ai veicoli. Ringrazio la redazione per l’attenzione e per il servizio pubblico che svolge dando voce ai cittadini.

Filippo













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