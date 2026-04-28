Marano, lettere al direttore. Via Tevere nel degrado: buche killer e un gattino investito tra l’indifferenza

Buongiorno Direttore, Desidero segnalare una situazione di grave degrado urbano che interessa Via Tevere Marano di Napoli, documentata dalle foto allegate. In più punti si riscontrano buche profonde, cedimenti dell’asfalto e rattoppi ormai completamente deteriorati, che rappresentano un rischio concreto per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. Ieri un gattino è stato investito ho segnalato ai Vigili ma è ancora lì. Le immagini mostrano: – pavimentazione gravemente danneggiata, con voragini che espongono il sottofondo stradale – zone in cui i veicoli sono costretti a manovre pericolose per evitare le buche – presenza di tombini e griglie in aree dissestate, che aumentano il rischio di danni ai mezzi . Questa situazione, oltre a rappresentare un evidente problema di sicurezza pubblica, costituisce anche un segnale di incuria che i cittadini non possono più ignorare. Chiedo che la redazione possa dare visibilità a questa problematica, affinché l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per ripristinare condizioni di viabilità adeguate. Ho provveduto a segnalare al comune ed ai vigili urbani ma nulla è stato fatto. I residenti della zona, me compreso, sono ormai costretti a convivere quotidianamente con disagi e rischi evitabili. Un intervento tempestivo è necessario per prevenire incidenti e ulteriori danni ai veicoli. Ringrazio la redazione per l’attenzione e per il servizio pubblico che svolge dando voce ai cittadini.
Filippo
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