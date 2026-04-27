ESCLUSIVA MARANO. Sarà demolita la Cabina Enel sorta su suolo privato senza esproprio: torna la “storia già vista” mille volte

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A Marano si riaccende l’ennesimo caso di opere pubbliche realizzate su terreni privati senza un formale procedimento di esproprio. Al centro della vicenda c’è una cabina elettrica costruita oltre trent’anni fa da Enel in zona San Marco, oggi finita nel mirino dei proprietari dell’area.

Non si tratta di un’opera abusiva in senso stretto, ma di una struttura collocata su un fondo privato senza che, all’epoca, venissero completati tutti i passaggi amministrativi necessari. Una prassi che in passato si è ripetuta più volte e che oggi presenta il conto. Giudice di Pace, scuole in zona via Falcone e dintorni, stadio e palazzetto.

I proprietari, dopo anni di silenzio, hanno fatto valere i propri diritti, chiedendo il riconoscimento dell’occupazione del suolo e le relative conseguenze. Una pressione che ha portato a una recente decisione giudiziaria: la cabina dovrà essere rimossa, pena il pagamento di centinaia di migliaia di euro ai privati. La solita storia, insomma.

Il problema, però, è tutt’altro che semplice. Quella struttura continua a garantire energia elettrica a centinaia di famiglie della zona. Per questo il Comune non può procedere immediatamente alla demolizione: prima dovrà realizzare una nuova cabina poco più avanti, così da evitare blackout e disservizi.

Nel frattempo, si apre anche il fronte economico. Tra i costi per la nuova infrastruttura e le possibili compensazioni ai privati per l’occupazione protratta negli anni, il rischio è che la vicenda si traduca in un esborso significativo per le casse comunali.

Una storia che sa di déjà vu: opere nate in un’altra stagione amministrativa, quando procedure e controlli erano spesso più “elastici”, e che oggi tornano a galla con tutto il loro peso legale ed economico. Intanto i privati bussano di nuovo alla porta, chiedendo risposte e money, mentre il Comune è chiamato a chiudere una partita aperta da decenni senza lasciare al buio un intero quartiere.













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