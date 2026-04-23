Marano. Incidente in via Di Vittorio nella serata di ieri: strada chiusa e feriti

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Paura nella serata di ieri a Marano, dove si è verificato un incidente stradale in via Di Vittorio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.

Al momento non sono ancora chiare le condizioni delle persone coinvolte né l’entità dei ferimenti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, causando disagi alla circolazione.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si resta in attesa di aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.













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