Guerra in Iran. L’Idf: “I missili iraniani possono colpire Roma, Parigi o Berlino”

Idf, la gittata dei missili iraniani può raggiungere Roma e Parigi
“Proprio ieri, l’Iran ha lanciato un missile balistico intercontinentale a due stadi con una gittata di 4.000 chilometri verso un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia. Questi missili non erano destinati a colpire Israele. La loro gittata può raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma si trovano tutte nel raggio di minaccia diretta”. Lo ha affermato il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir. Lo riporta il Times of Israel.
Resistenza iraniana: “Saldate le porte delle celle del carcere di Evin”
Diverse porte delle celle del carcere iraniano di Evin, quello in cui il regime degli ayatollah rinchiude i suoi oppositori, sarebbero state saldate, intrappolando i prigionieri al loro interno, per prevenire evasioni in caso di attacchi ma esponendo i reclusi a rischi altissimi in caso di crolli o di incendi. È quanto riportano diverse fonti, a partire dal comitato delle donne del Ncri, il Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Secondo quanto riportano altre fonti online, gran parte delle guardie carcerarie avrebbero nel frattempo lasciato i loro posti, abbandonando il carcere.
Libano, 1024 morti e oltre 2.700 feriti dal 2 marzo
In Libano sono 1.024 i morti dal 2 marzo. È questo l’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute di Beirut e rilanciato dai media del Paese dei Cedri dove proseguono le operazioni militari israeliane contro Hezbollah. I feriti, stando al bollettino ufficiale, sono 2.740.
Gb rassicura Cipro: “La nostra base sull’isola non verrà utilizzata per attacchi Usa”
Il Regno Unito ha rassicurato Cipro sul fatto che la base aerea britannica sull’isola non verrà utilizzata per attacchi americani contro l’Iran. Il Regno Unito sta consentendo agli Stati Uniti di utilizzare basi in Inghilterra e sull’isola di Diego Garcia per colpire il programma missilistico iraniano. Ma il governo britannico afferma che il primo ministro Keir Starmer ha comunicato oggi al presidente cipriota Nikos Christodoulides che la base RAF di Akrotiri “non sarà coinvolta nel proseguimento dell’accordo tra il Regno Unito e gli Stati Uniti per l’utilizzo delle basi britanniche nella difesa collettiva della regione”. All’inizio del conflitto, Akrotiri è stata colpita da un drone di fabbricazione iraniana, che ha causato danni ma nessun ferito. L’Iran ha anche lanciato missili contro Diego Garcia nell’Oceano Indiano, senza però riuscire a colpire la base.
Nasr al-Din Amer (Houthi): “Contro Teheran aggressione per imporre progetto Grande Israele”
“La nostra posizione è chiara: fondamentalmente ciò che sta accadendo: è un’aggressione americano-sionista contro la nostra intera Nazione (islamica, ndr), volta a imporre il cosiddetto progetto del ‘Grande Israelè. Si tratta di un progetto talmudico falso e oppressivo, concepito per controllare l’intera regione, saccheggiarne le risorse e ridurne in schiavitù la popolazione. L’aggressione contro la Repubblica Islamica dell’Iran fa parte di questo progetto. Pertanto, l’Iran si sta difendendo in una battaglia che Ã¨ la battaglia di tutti i Paesi e popoli della nostra regione, così come Hezbollah, Hamas e tutti i popoli liberi della nostra nazione”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos il vice capo dell’Autorità per i media degli Houthi (Ansar Allah) e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer. “Non siamo neutrali in questa battaglia. Al contrario, siamo pienamente al fianco della Repubblica Islamica, di Hezbollah, della resistenza irachena e di tutti i popoli liberi della nazione. Questa è la nostra battaglia come nazione araba e islamica”, aggiunge l’esponente degli Houthi.
Iran: media, ucciso in attacco comandante unità droni Pasdaran
Il canale televisivo saudita Al-Hadath ha riferito che Saeed Akajani, comandante dell’unità droni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, è stato ucciso in un attacco contro la sua abitazione nel nord dell’Iran.