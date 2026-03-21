Guerra in Iran. L’Idf: “I missili iraniani possono colpire Roma, Parigi o Berlino”

“La nostra posizione è chiara: fondamentalmente ciò che sta accadendo: è un’aggressione americano-sionista contro la nostra intera Nazione (islamica, ndr), volta a imporre il cosiddetto progetto del ‘Grande Israelè. Si tratta di un progetto talmudico falso e oppressivo, concepito per controllare l’intera regione, saccheggiarne le risorse e ridurne in schiavitù la popolazione. L’aggressione contro la Repubblica Islamica dell’Iran fa parte di questo progetto. Pertanto, l’Iran si sta difendendo in una battaglia che Ã¨ la battaglia di tutti i Paesi e popoli della nostra regione, così come Hezbollah, Hamas e tutti i popoli liberi della nostra nazione”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos il vice capo dell’Autorità per i media degli Houthi (Ansar Allah) e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer. “Non siamo neutrali in questa battaglia. Al contrario, siamo pienamente al fianco della Repubblica Islamica, di Hezbollah, della resistenza irachena e di tutti i popoli liberi della nazione. Questa è la nostra battaglia come nazione araba e islamica”, aggiunge l’esponente degli Houthi.