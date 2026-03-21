Marano, stop alla somministrazione e consumo dei frutti di mare crudi nei locali: ordinanza della Commissione straordinaria per l’emergenza epatite A

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A seguito del preoccupante aumento dei casi di epatite A sul territorio, la Commissione straordinaria del Comune di Marano ha emanato un’ordinanza urgente che vieta la somministrazione di frutti di mare crudi in tutti i locali pubblici e negli esercizi di vicinato alimentare con consumo sul posto e produzione.

Il provvedimento arriva sulla scorta del boom di contagi registrato nelle ultime settimane e punta a contenere la diffusione dell’infezione, spesso associata al consumo di alimenti contaminati, in particolare molluschi non adeguatamente trattati.

Nel dettaglio, l’ordinanza impone il divieto assoluto di servire frutti di mare crudi, misura che riguarda ristoranti, bar, pescherie e tutte le attività che prevedono la preparazione e la somministrazione di prodotti ittici destinati al consumo immediato.













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