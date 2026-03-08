Fuga nella notte a Calvizzano: inseguimento dei carabinieri, recuperata auto rubata

Condividi

Notte movimentata a Calvizzano tra venerdì e sabato, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Marano è stata protagonista di un inseguimento per le strade cittadine.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno intimato l’alt a una Fiat Grande Punto con un solo individuo a bordo. Il conducente, dopo un iniziale rallentamento, ha improvvisamente deciso di non fermarsi e si è dato alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento tra le vie della città. La corsa del fuggitivo si è conclusa quando l’auto ha impattato contro la sbarra di accesso a una strada privata.

A quel punto il conducente ha abbandonato il veicolo e si è dileguato a piedi attraverso i campi circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce nel buio.

Dagli accertamenti successivi è emerso che la vettura era stata rubata. L’auto è stata quindi recuperata e sottoposta a sequestro.

Nessuna conseguenza per i militari dell’Arma né per il mezzo di servizio. Sono in corso indagini per risalire all’identità del responsabile della fuga.













