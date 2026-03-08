TRUMP E’ ORMAI CERTO: ANCHE CUBA STA PER CADERE. “SARA’ UNA SVOLTA PER L’ISOLA”

Condividi

Visite: 33

21 Visite

Le dichiarazioni di Donald Trump su Cuba, rilanciate dalla stampa internazionale si inseriscono in un contesto di forte tensione geopolitica nei Caraibi e di crescente pressione economica su l’Avana. Il presidente statunitense ha affermato che l’isola starebbe vivendo gli “ultimi momenti” prima di una svolta, sostenendo che il governo cubano sarebbe pronto a negoziare con Washington dopo mesi di sanzioni, isolamento energetico e difficoltà economiche.

Washington sta tentando di combinare embargo rafforzato, blocco delle forniture di petrolio e pressione diplomatica, mentre la situazione interna cubana è aggravata da blackout, carenze di carburante e tensioni politiche.

Trump: “Cuba sta per cadere”, la linea dura di Washington

Negli ultimi giorni Trump ha dichiarato che il governo cubano sarebbe vicino al collasso e desideroso di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. In un’intervista e in interventi pubblici riportati da Reuters, Cnn e altre testate, il presidente ha sostenuto che l’isola è “alla fine” e che i contatti tra funzionari cubani e Washington sarebbero già in corso, con il coinvolgimento del segretario di Stato Marco Rubio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti