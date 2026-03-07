Guerra in Iran: ferito il figlio di Khamenei, erede designato

epa12726144 An Iranian man holds a picture of Mojtaba Khamenei, the son of the Iranian Supreme Leader, as he takes part in celebrations of the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, 11 February 2026. The Islamic Republic marks the anniversary of the 1979 revolution, which toppled the monarchy and established the Islamic Republic of Iran, with Ayatollah Ruhollah Khomeini serving as its first Supreme Leader. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
L’erede designato alla guida dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, è rimasto finito all’inizio del conflitto con Usa e Israele. A riportarlo media israeliani. Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono. Il presidente iraniano Pezheshkian ha risposto a Trump: «Non ci arrenderemo a Usa e Israele». L’Iran ha lanciato nuovi missili contro lo Stato ebraico, che ha effettuato altri lanci verso Teheran.

