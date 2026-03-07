Guerra in Iran: ferito il figlio di Khamenei, erede designato

Condividi

Visite: 24

10 Visite

L’erede designato alla guida dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, è rimasto finito all’inizio del conflitto con Usa e Israele. A riportarlo media israeliani. Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono. Il presidente iraniano Pezheshkian ha risposto a Trump: «Non ci arrenderemo a Usa e Israele». L’Iran ha lanciato nuovi missili contro lo Stato ebraico, che ha effettuato altri lanci verso Teheran.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti