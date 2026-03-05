GUERRA IN IRAN, IL REGNO UNITO INVIA CACCIA IN QATAR. MACRON SENTE MELONI

Trump potrà proseguire il conflitto in Iran senza limitazioni: il Senato americano ha bocciato la risoluzione che puntava a limitare i poteri del presidente sulla guerra in Medio Oriente. Nel frattempo si continua a combattere: l’Iraq è al buio per un blackout elettrico, Israele dichiara di aver completato con successo un’altra operazione contro Hezbollah in Libano mentre i curdi e la Casa Bianca smentiscono alcuni media statunitensi che avevano annunciato un’offensiva via terra contro l’Ira
Starmer: “Invieremo altri quattro caccia in Qatar ed elicotteri a Cipro”
Parigi precisa: “Aerei Usa nelle basi francesi ma solo sul territorio nazionale”
Telefonata di Macron a Meloni e Mitsotakis: insieme per invio mezzi militari a Cipro
Il Consiglio Atlantico si riunisce oggi sulla minaccia iraniana
Abu Dhabi: sei feriti per detriti di un drone intercettato
Aerei Usa autorizzati ad utilizzare le basi francesi
Cremlino: “Dall’Iran nessuna richiesta di assistenza militare”
La Spagna manda una fregata a Cipro
Lavrov: “Creare un fronte unito contro la guerra nel Golfo Persico”
Media: “Due feriti nell’attacco con droni su exclave Azerbaijan”
Basi agli Usa e difesa aerea ai paesi del Golfo e Cipro: ecco la risoluzione del centrodestra
Nuove esplosioni nei cieli di Doha e Manama
Meloni: “Nessuna richiesta sulle basi, ci atteniamo sugli accordi bilaterali”
Meloni: “Preoccupa crisi del diritto internazionale”
Meloni: “Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”
L’Iran: “Rispettiamo la Turchia, nessun lancio di missili”
Israele: “Nuova ondata di attacchi su Teheran”
Media: “Israele ha ucciso un leader di Hamas”
La Cina sospende le esportazioni di benzina e diesel
Missili iraniani su Israele. Libano ancora colpito
Petroliera colpita a 60 chilometri dal Kuwait
Boati a Gerusalemme
Israele: “Per noi e gli Usa vittorie storiche”
L’Onu: “In Libano 80mila sfollati”
I curdi smentiscono l’offensiva via terra
Il Senato americano boccia la risoluzione anti Trump sulla guerra
L’Azerbaijan chiude lo spazio aereo sud per 12 ore
L’Azerbaijan ha chiuso per 12 ori il suo spazio aereo meridionale, al confine con l’Iran. Lo riferisce la Reuters. Teheran è stata accusata, ma nega, di avere lanciato questa mattina droni sull’aeroporto dell’enclave azera di Nakhchivan
Video pubblicato dalla Casa Bianca: un mix di attacchi in Iran e videogame “Call of Duty”
Spezzoni del videogioco “Call of Duty” mixati con con clip di attacchi missilistici americani in Iran. E’ un video pubblicato dalla Casa Bianca su X. Il montaggio lungo un minuto e intitolato “Per gentile concessione di Red, White & Blue”, ha ottenuto più di 30 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di Elon Musk. I commentatori hanno risposto con un misto di stupore, divertimento e disgusto. Molti si sono detti scioccati nel vedere una sequenza di “Call of Duty” riproposta dall’amministrazione Trump. “Pensano che la guerra sia un videogioco”, ha scritto Paul Rieckhoff, fondatore di Independent Veterans of America e fervente critico di Trump che ha definito il video “inappropriato, infantile e inaccettabile”. “Escluse da questo ‘videogioco’ ci sono le studentesse iraniane fatte a pezzi e i soldati americani uccisi”, ha scritto il professore di Harvard William Brooks. Il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha risposto al post di un giornalista sul video e ha scritto: “W è in chat, ragazzi!”La “W” è l’abbreviazione di win (vittoria); la frase è comunemente usata dagli streamer in diretta per celebrare una vittoria in un videogioco