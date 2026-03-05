GUERRA IN IRAN, IL REGNO UNITO INVIA CACCIA IN QATAR. MACRON SENTE MELONI

Video pubblicato dalla Casa Bianca: un mix di attacchi in Iran e videogame “Call of Duty”

Spezzoni del videogioco “Call of Duty” mixati con con clip di attacchi missilistici americani in Iran. E’ un video pubblicato dalla Casa Bianca su X. Il montaggio lungo un minuto e intitolato “Per gentile concessione di Red, White & Blue”, ha ottenuto più di 30 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di Elon Musk. I commentatori hanno risposto con un misto di stupore, divertimento e disgusto. Molti si sono detti scioccati nel vedere una sequenza di “Call of Duty” riproposta dall’amministrazione Trump. “Pensano che la guerra sia un videogioco”, ha scritto Paul Rieckhoff, fondatore di Independent Veterans of America e fervente critico di Trump che ha definito il video “inappropriato, infantile e inaccettabile”. “Escluse da questo ‘videogioco’ ci sono le studentesse iraniane fatte a pezzi e i soldati americani uccisi”, ha scritto il professore di Harvard William Brooks. Il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha risposto al post di un giornalista sul video e ha scritto: “W è in chat, ragazzi!”La “W” è l’abbreviazione di win (vittoria); la frase è comunemente usata dagli streamer in diretta per celebrare una vittoria in un videogioco