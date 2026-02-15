Omicidio a Scisciano, tre arresti: “Mandanti ed esecutori legati al clan Luongo-Covone-Aloia”

Condividi

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di omicidio nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Luongo – Covone – Aloia. In particolare, gli indagati avrebbero preso parte -in qualità rispettivamente di mandanti ed esecutori- all’omicidio di Colalongo Ottavio avvenuto in Scisciano il 17 dicembre 2025, realizzato per assicurare il controllo delle piazze di spaccio sul territorio in contrapposizione al gruppo criminale dei Filippini. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













