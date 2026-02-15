Tenta di trascinare via una bimba all’Esselunga: bloccato dai genitori e dai clienti. La piccola ha una gamba spezzata

Un sabato qualunque si trasforma in pochi secondi in un incubo. All’Esselunga di via Corridoni, a Bergamo, una famiglia sta uscendo dal supermercato: il padre spinge il carrello della spesa, la madre tiene per mano la figlia di un anno e mezzo. Sono circa le 13, in pieno orario di pranzo, quando uno sconosciuto intercetta la bambina all’altezza delle vetrate d’ingresso.

La scena, ripresa dalle telecamere e poi acquisita dalla polizia, dura meno di venti secondi ma basta a terrorizzare genitori, clienti e personale. L’uomo, un 47enne romeno senza fissa dimora, si avvicina improvvisamente e afferra la piccola per la gamba destra. La madre reagisce d’istinto e stringe la figlia, ma l’uomo tenta di trascinarla verso l’interno del supermercato.

Nel tentativo di non perdere la presa, la donna viene trascinata a terra. Il padre interviene immediatamente, riesce a bloccare l’aggressore e viene aiutato da altri clienti presenti in quel momento. L’uomo viene immobilizzato fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La bambina, sotto choc ma illesa, resta tra le braccia della madre. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le intenzioni del 47enne.