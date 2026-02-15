Napoli. McTominay non ce la fa, salta la Roma

Condividi

Si ferma anche McTominay. Il centrocampista scozzese sarà il grande assente nello scontro diretto di domani al Maradona tra Napoli e Roma. Il pupillo di Conte non recupera per una sfida che vale la zona Champions.

L’ex ManUtd si era fermato contro il Genoa alla fine del primo tempo. Per precauzione era rimasto fuori con la speranza di poterlo recuperare contro i giallorossi. Niente da fare. Conte dovrà schierare Elmas a centrocampo al fianco di Lobotka. S

ulla corsia sinistra dovrebbe spostarsi più avanti Spinazzola con Gutiérrez alle sue spalle. Dall’altra parte del campo ci sarà il rientro dal primo minuto di Politano. In difesa ci dovrebbe essere dall’inizio Buongiorno. A Castel Volturno il tecnico ha lavorato molto sulla testa del difensore.

L’ex Toro andrà a fare il braccetto di sinistra. Al centro del reparto Rrahmani davanti a Meret. A destra Beukema. In attacco si riparte da Vergara e Hojlund. Dopo la cena con Gattuso l’esterno offensivo azzurro è molto carico e vorrebbe segnare pure nel derby.













