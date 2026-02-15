REFERENDUM, DI PIETRO ATTACCA GRATTERI: “LE SPARA GROSSE, C’E’ UNA STRATEGIA COMUNICATIVA. SI SENTE INTOCCABILE”

Il referendum sulla Giustizia si avvicina e i toni si fanno sempre più caldi. L’ex magistrato Antonio Di Pietro va all’attacco del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che aveva accostato i sostenitori del SÌ a “indagati, imputati e massoneria deviata”, salvo poi correggere parzialmente il tiro. Secondo Di Pietro, Gratteri sa esattamente quello che dice e dietro le sue parole si cela una chiara strategia comunicativa.

“Penso che Gratteri parli alla pancia dell’opinione pubblica. La sua logica è: purché se ne parli, a prescindere dal merito. L’obiettivo è che sulle sue parole si ritorni, amplificandone l’effetto”, ha dichiarato l’ex magistrato di Mani Pulite nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio.

È una tecnica“, ha confermato Di Pietro. “Ed è uno dei motivi per cui io non entro mai in conflitto con lui: non vedo perché raddoppiargli la visibilità”.

