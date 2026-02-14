Giugliano da brividi: vittoria in rimonta con il Trapani

3 Visite
Rimonta pesantissima per il Giugliano che allo Stadio Alberto De Cristofaro supera 3-1 il Trapani Calcio e mette in cassaforte tre punti fondamentali per la salvezza.
Siciliani avanti al 10’ con Motoc sugli sviluppi di un corner battuto da Ortisi. Nella ripresa la formazione di Raffaele Di Napoli cambia ritmo e trova il pari al 27’ con Murilo, servito da Prado. In pieno recupero arriva il sorpasso: al 47’ D’Avino di testa, su cross di Volpe, firma il 2-1. Poco dopo, al sesto minuto oltre il 90’, Baldé cala il tris che chiude definitivamente i conti.