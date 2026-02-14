Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma-Napoli. Salvini: “Staneremo i delinquenti”

A Milano Centrale ritardi fino a 140 minuti e treni soppressi
Forti disagi anche alla Stazione di Milano Centrale con ritardi e cancellamenti di treni in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell’alta velocità. Il treno che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha al momento un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto alle 13.50 ha 130 minuti, l’Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50. Se si guarda alle partenze la situazione non è migliore con attese per i passeggeri che arrivano fino a 130 minuti e anche qui diversi treni sono stati cancellati.
Ritardi fino a 120 minuti sull’Alta velocità Napoli-Roma
Sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, la circolazione ferroviaria è rallentata nei pressi di Salone per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti. Lo si legge sul sito di Rfi, in cui si precisa che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. I treni Alta Velocità registrano ritardi fino a 120 minuti. Alcuni treni sono cancellati o limitati nel percorso.
Arrivano a toccare i 90 minuti i ritardi registrati sulle linee ferroviarie dell’Alta Velocità per gli atti dolosi segnalati. Sul tabellone degli arrivi della Stazione Termini un Frecciarossa in arrivo da Milano segna un ritardo di un’ora e mezzo.