Mugnano: Naviglio (FdI) attacca il PD dopo la revoca dell’assessore Migliaccio. “A questo punto dovrebbero essere rimossi tutti quelli che hanno votato per Porcelli?”

Condividi

Visite: 33

34 Visite

«Con la revoca dell’assessore Biagio Migliaccio siamo alle comiche finali. Ci chiediamo chi sarà il prossimo a pagare pegno per aver sostenuto la campagna elettorale di Porcelli anziché il Partito Democratico, visto che i numeri dimostrano come metà del PD e oltre abbia appoggiato l’ex sindaco di Mugnano, candidato nella lista del Presidente De Luca, invece dei propri candidati».

Così ha dichiarato Giovanni Naviglio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, commentando il provvedimento che ha di fatto defenestrato Biagio Migliaccio, rappresentante del PD in giunta.

«Penso che il segretario del Partito Democratico – ha aggiunto Naviglio – così come ha chiesto al sindaco la revoca di Migliaccio, dovrebbe valutare anche le dimissioni di altri autorevoli esponenti del PD che hanno votato e fatto votare Porcelli».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti