BRUNO (MIS): FICO ATTENTO, LA SANITÀ IN CAMPANIA RESTA UN VERO DISASTRO

Sull’argomento il Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale Raffaele Bruno ha dichiarato:

“Che nessuno osi chiamarlo destino o errore medico. Se a un bimbo di due anni viene impiantato un cuore pur accorgendosi che è deteriorato, c’è qualcosa che non va nell’intero sistema sanitario. In Campania le cose che non funzionano sono troppe. Non sono bastati la terra dei Fuochi, un commissariamento di 10 anni e un piano di rientro che stenta a terminare. Si continua a raccomandare l’amico di partito, pazienza se il suo curriculum è lontano anni luce dai requisiti dei concorsi. Vince ancora la logica della spintarella.

Qualcuno dica al presidente della Campania Roberto Fico che non è più in campagna elettorale. E che quello che dice deve fare. Dichiarare che “la politica deve restare fuori dagli ospedali”, come ha promesso solennemente il nuovo governatore, non è un impegno di poco conto. Soprattutto in una regione reduce da anni di concorsi locali truccati, bloccati per inciuci e compravendita dei posti di lavoro, pacchi di mozzarelle recapitati per ottenere le nomine, curriculum non esattamente aderenti ai profili professionali richiesti.Il Movimento Idea Sociale ista conducendo una battaglia contro la malasanità e le vergognose liste d’attesa negli ospedali e vigilerà e denuncerà questo schifo senza fare sconti a nessuno”.

Napoli, 14 febbraio 2026

