Monaldi. «Bimbo di 2 anni non più trapiantabile», arrivato anche il parere del Bambin Gesù

Il piccolo Francesco, di appena due anni e tre mesi, rimane ricoverato in gravi condizioni dopo un trapianto di cuore difettoso. La famiglia aveva chiesto all’ospedale Bambino Gesù di Roma un parere sulla possibilità di un nuovo intervento e sulla disponibilità di un’équipe medica specializzata. Tuttavia, la risposta dei medici romani è stata negativa: «Non è più trapiantabile», ha dichiarato l’avvocato della famiglia.

Intanto, la Rete nazionale trapianti continua a cercare un donatore compatibile e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha confermato che il bambino è primo nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno. Sulla vicenda, il ministero e la Regione Campania hanno disposto ispettori negli ospedali coinvolti, mentre la Procura di Napoli indaga per lesioni colpose gravissime.













