Nel corso della conferenza stampa della Lega che si è tenuta questa mattina a Napoli e che ha visto la partecipazione del senatore Manfredi Potenti (responsabile Dipartimento nazionale Lega Tutela del Benessere degli Animali), del consigliere regionale Severino Nappi (capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania) e dei responsabili di alcune associazioni animaliste, è stata illustrata anche la proposta per l’istituzione di un Assessorato regionale per la difesa e la valorizzazione della flora e della fauna, e in particolare, per il benessere degli animali. Presentata anche la proposta di tenere a Napoli il primo Convegno Nazionale delle Associazioni impegnate nella tutela dei diritti degli animali, previsto nei prossimi mesi.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Campania, proposta della Lega: un assessorato per il benessere degli animali
