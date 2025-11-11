Inceneritore di Acerra, Marco Ferruzzi (candidato M5S in Regione): “Impianto da dismettere, urgente svolta green e sostenibile con compostaggio e raccolta differenziata”

Condividi

“Basta con l’eredità dell’emergenza. Ricordiamo bene gli anni bui quando la spazzatura invadeva le nostre strade e le discariche illegali avvelenavano la nostra Regione. Il termovalorizzatore di Acerra è stata una soluzione disperata ma oggi è un impianto classificato ‘insalubre’ ed è una ferita aperta per l’ambiente e la salute dei cittadini”. Lo evidenzia Marco Ferruzzi, candidato a Napoli per le elezioni regionali nella lista Movimento 5 Stelle a sostegno di Roberto Fico Presidente.

“Chi governerà la Campania non dovrà più nascondersi dietro questo impianto: la Regione deve cambiare rotta passando dalla logica del bruciare a quella del creare valore. Innanzitutto bisogna abbandonare definitivamente la visione emergenziale e indirizzare ogni risorsa per fare della Campania un modello di economia circolare” sottolinea Ferruzzi che insiste: “Occorre un piano di investimenti chiaro: zero fondi all’incenerimento, tutto sulle nuove tecnologie. Serve creare una rete di impianti di compostaggio moderni e piattaforme di riciclo avanzate per carta, plastica e vetro. La nostra spazzatura deve diventare una risorsa, creando lavoro pulito e non inquinamento”.

“In tutti i Comuni della Campania bisogna introdurre la tariffa puntuale, il sistema più equo in base al quale chi differenzia meglio e produce meno paga meno. Poi bisogna puntare su raccolta porta a porta, trasparenza e controlli rigorosi sui vecchi impianti e sulle emissioni” sostiene Ferruzzi che conclude: “Così possiamo dismettere il termovalorizzatore, simbolo di una crisi che abbiamo superato non senza sacrifici. Ora serve svolta green e sostenibile per tutti”.

