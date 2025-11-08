Manovra, Meloni: “Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce, per noi conto lo sviluppo, non le tasse”

Il post del premier è stato pubblicato nel pieno della discussione sulla legge di bilancio. Meloni ha voluto chiarire la posizione del governo rispetto a un tema ricorrente nel dibattito economico, riaffermando la linea di continuità con le precedenti dichiarazioni del centrodestra: nessuna nuova imposta che colpisca i patrimoni privati o il risparmio degli italiani. Meloni ha più volte sottolineato che la priorità del governo resta “rilanciare l’economia e sostenere famiglie e imprese senza chiedere nuovi sacrifici”, come già dichiarato in precedenti conferenze stampa sulla manovra.