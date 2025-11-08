Manovra, Meloni: “Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce, per noi conto lo sviluppo, non le tasse”

Giorgia Meloni interviene nel dibattito sulla Manovra economica con una presa di posizione netta: nessuna tassa patrimoniale sarà introdotta sotto il suo governo. Il premier, in un messaggio pubblicato su X, ha scritto che “le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra” ma che “con la destra al governo non vedranno mai la luce”. Il commento arriva mentre le opposizioni tornano a chiedere una maggiore redistribuzione della ricchezza, evocando l’introduzione di una patrimoniale sui grandi redditi, tema che divide da anni la politica italiana. E dopo che il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha rilanciato la proposta di un “contributo di solidarietà” sui grandi patrimoni.
Il messaggio di Meloni su X e il contesto politico
Il post del premier è stato pubblicato nel pieno della discussione sulla legge di bilancio. Meloni ha voluto chiarire la posizione del governo rispetto a un tema ricorrente nel dibattito economico, riaffermando la linea di continuità con le precedenti dichiarazioni del centrodestra: nessuna nuova imposta che colpisca i patrimoni privati o il risparmio degli italiani. Meloni ha più volte sottolineato che la priorità del governo resta “rilanciare l’economia e sostenere famiglie e imprese senza chiedere nuovi sacrifici”, come già dichiarato in precedenti conferenze stampa sulla manovra.