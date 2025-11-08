Al Monaldi rimosso grosso tumore con tecnica innovativa

All’Ospedale Monaldi dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, l’equipe dell’Uoc di Chirurgia Generale diretta da Diego Cuccurullo ha portato a termine con successo un intervento di straordinaria complessita’ su un paziente affetto da una voluminosa neoplasia dell’esofago. La procedura ha previsto un’esofagectomia totale, ovvero la rimozione completa dell’esofago, eseguita con una procedura mini-invasiva robotica. La straordinarieta’ di questo intervento sta nel fatto che i chirurghi hanno ricostruito l’esofago con una tubulizzazione dello stomaco e il suo trasferimento nel torace in sostituzione dell’esofago rimosso. Grazie a questa procedura chirurgica, il paziente e’ uscito dalla sala operatoria con solo delle piccolissime cicatrici per gli accessi chirurgici a torace e addome e una breve incisione cervicale, potendo tornare a una vita normale.

“Questo risultato e’ il frutto di standardizzazione dei percorsi, lavoro d’e’quipe e formazione continua – sottolinea Cuccurullo – la piattaforma robotica ci consente precisione millimetrica in spazi anatomici complessi, minore invasivita’, riduzione del dolore post-operatorio e un recupero funzionale piu’ rapido per i nostri pazienti. L’esecuzione totalmente robotica in presenza di una massa cosi’ estesa conferma la maturita’ del nostro programma e apre la strada a indicazioni sempre piu’ selezionate”.

Il decorso post-operatorio di Paolo e’ regolare: il paziente non solo e’ in buone condizioni, seguito da un’e’quipe multidisciplinare, ma e’ di fatto avviato al pieno recupero, con l’obiettivo di tornare presto alla sua vita di tutti i giorni accanto ai suoi affetti. “L’Azienda dei Colli vanta un’importante tradizione nella chirurgia mini-invasiva e robot-assistita – spiega il dg Anna Iervolino – l’intervento realizzato al Monaldi si distingue per l’approccio totalmente robotico e per le dimensioni della neoplasia trattata, elementi che ne fanno una procedura di rilievo anche sul piano tecnico-scientifico. E’ un segno concreto della visione dell’Azienda: investire in tecnologie, competenze e organizzazione per offrire cure d’eccellenza nel Servizio sanitario pubblico”.