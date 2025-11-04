Napoli-Eintracht, solo un pari per gli azzurri. E Conte attacca: “I tedeschi hanno imparato bene a fare il catenaccio”

Condividi

Visite: 32

20 Visite

Un altro 0-0 in pochi giorni per il Napoli, che non svolta in Champions League. Dopo il pareggio senza gol imposto dal Como in campionato, gli azzurri si ripetono al ‘Maradona’ contro l’Eintracht Francoforte. Partita complicata per Hojlund e compagni, che gestiscono il gioco ma non trovano né il ritmo né la brillantenza per ritrovare la vittoria. Sono 4 i punti raccolti dal Napoli in altrettante giornate della ‘League Phase’, cammino dove lo scatto non è ancora arrivato. Così ha commentato Antonio Conte a Sky al termine del match: “Possiamo dire di tutto, ma se non segni non vinci e se sei bravissimo finisce 0-0. Dispiace perché abbiamo giocato contro una squadra tedesca, che ha imparato bene come si fa il catenaccio: si parla tanto di calcio europeo offensivo, poi però… Se avessimo fatto una partita del genere in Germania avrebbero parlato di catenaccio, questo significa che siamo dei buoni insegnanti e massimo rispetto. Noi stiamo cercando di andare avanti a livello calcistico e proporre qualcosa di europeo. Abbiamo avuto occasioni clamorose, ci dispiace ma non posso dire qualcosa ai ragazzi che si sono impegnati. Stiamo finendo un ciclo di 7 partite e ci inventiamo situazioni nuove: Elmas è diventato play dopo l’uscita di Elmas, Lang ha fatto bene da subentrato. Continuiamo a lavorare, la nostra ambizione è quella di crescere e fare esperienza. Tutti dobbiamo capire che è più difficile, stiamo affrontando le situazioni nel migliore dei modi. Avessimo fatto una prestazione di paura o di non gioco… Ma abbiamo fatto la partita pur senza trovare il gol“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti