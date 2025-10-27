La voce dei cittadini. Rifiuti, inciviltà e degrado a Marano. “I commissari se ne occupino, la gente si sta ormai assuefando”

Condividi

Gentile Direttore,

purtroppo sembra che il problema del Degrado, dell’Anarchia e dell’inciviltà che ormai predominano nella nostra citta sembra che sia passato in secondo piano rispetti ad altri, pur gravi, che hanno distrutto la nostra città. Eppure credo che debba essere considerato una delle priorità da parte dei Commissari perché ormai hanno contaminato il tessuto sociale e stanno portando alla resa, all assuefazione anche quella parte di cittadini che ancora si sforzano di credete in un cambiamento. Ma se non intervengono le Istituzioni per risolvere definitivamente questi problemi allora davvero non c è nessuna speranza e l unica soluzione rimane quella di andare via e lasciare la città al suo destino nefasto.

Raffaele (Marano)













