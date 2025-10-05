GIUGLIANO, SI RIVEDE IL 4-3-3 E CON IL TRAPANI ARRIVA UN PUNTO PREZIOSISSIMO. RUSSO EROE DI GIORNATA, PARA UN RIGORE ALL’ULTIMO SECONDO

Condividi

Visite: 32

20 Visite

Un punto che vale oro, conquistato su un campo difficile e grazie all’eroismo del portiere Russo, protagonista assoluto del match. Al “Provinciale” finisce 1-1 tra Trapani e Giugliano, al termine di una partita vibrante, ricca di emozioni e colpi di scena.

La gara si sblocca subito: dopo appena 16 secondi l’ex di turno, Ciuferri, firma il vantaggio del Giugliano. La risposta dei padroni di casa è immediata: al 2’ Nepi trova il pari con un colpo da centravanti vero, siglando la sua sesta rete in campionato, settima complessiva in stagione.

Il Trapani cresce col passare dei minuti e sfiora più volte il vantaggio, ma trova sulla sua strada un super Russo, autore di almeno due interventi decisivi. Dall’altra parte, Zammarini ha per due volte la palla buona per il 2-1, ma spreca malamente.

Nel finale succede di tutto. In pieno recupero, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Trapani per un fallo commesso da Caldore nell’ultima azione offensiva dei granata, ma Russo si supera ancora e para il penalty, blindando il pareggio.

Il Giugliano torna a casa con un punto preziosissimo, ottenuto con carattere e grazie al suo numero uno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti