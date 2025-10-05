Marano. Fughe di notizie? Prima ci accusavano, ora tacciono: la relazione sullo scioglimento del Comune gira tra gli ex amministratori ancor prima dell’uscita in Gazzetta. E qualcuno chiede anche lumi negli uffici dell’ente

Condividi

C’è chi, evidentemente senza alcuna memoria né competenza, ha pensato bene di contestare il lavoro fatto da Terranostranews nei mesi precedenti e successivi allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Marano. Qualche politico locale – o aspirante tale – ha parlato addirittura di “fuga di notizie”, riferendosi ai nostri articoli pubblicati prima che le motivazioni ufficiali dello scioglimento venissero rese note sulla Gazzetta Ufficiale.

Ebbene, vale la pena ricordare a certi “distratti” – o forse solo in malafede – che il nostro giornale ha seguito passo dopo passo l’intera vicenda, anticipando con precisione (e con largo anticipo) quelli che sarebbero stati i punti critici valutati dalla Commissione d’accesso. Altro che fuga di notizie: si chiama lavoro giornalistico, quello serio, fatto di inchieste, riscontri, fonti e conoscenza del territorio.

Nel mondo dell’informazione, chi fa giornalismo con serietà – e non propaganda o marchette – le notizie le anticipa, le verifica e le pubblica, anche quando non sono ancora nero su bianco in un atto ufficiale. Gli scoop, in questo mestiere, esistono. E non sono “fughe”: sono il frutto di competenza, coraggio e credibilità.

La vera domanda semmai è un’altra: chi ha fatto leggere la relazione agli ex amministratori, a certi ex politici che oggi si aggirano tra i corridoi degli uffici comunali chiedendo lumi su questo o quel punto contenuto nel decreto ancora non pubblicato ufficialmente? Chi gliel’ha passata? Lì sì che si potrebbe parlare di “fuga” vera e propria. Ma su questo, guarda caso, nessuno fiata.

Ci rivolgiamo anche a quel “barbiere” che nelle scorse settimane si affrettò ad alzare polveroni inutili contro di noi, paventando complotti e indiscrezioni fantasiose: ora non dici nulla? Dove sei, quando servirebbe un po’ di coerenza?

Noi continuiamo a fare il nostro lavoro. Gli altri continuino pure a nascondersi dietro l’ignoranza. O dietro le porte degli uffici comunali.













