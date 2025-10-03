Ristorante “diffamato”, la De Crescenzo finisce a processo. Il titolare chiede 200mila euro di danni

È accusata di diffamazione aggravata nei confronti di Alessandro Coscia, ristoratore 45enne. A processo l’influencer, tiktoker e cantante napoletana, Rita De Crescenzo. Nell’udienza predibattimentale, la giudice del Tribunale di Sulmona, Irene Giamminonni, ha respinto l’eccezione sollevata dal suo difensore, Pietro D’Errico dello studio legale Alfonso Quarto, secondo cui De Crescenzo aveva solo esercitato il legittimo diritto di critica, disponendo la prosecuzione e fissando la data del 23 aprile. Ammessa la costituzione di parte civile per danno all’immagine e lesione alla reputazione del ristorante e del titolare, così come i testimoni. Alessandro Coscia, tramite il suo legale Gaetana Di Ianni, ha chiesto un risarcimento di 20mila euro in via equitativa. «Alla data odierna diciamo che siamo soddisfatti di essere stati ammessi come parte offesa – dichiara Di Ianni – ma di fatto lo siamo, per un danno rilevante alla reputazione, viste tutte le persone che hanno letto le affermazioni non corrispondenti al vero della De Crescenzo».

La tiktoker avrebbe diffamato il ristoratore attraverso una serie di video pubblicati sui social. I fatti risalgono a gennaio 2023, quando Coscia, all’epoca gestore del ristorante Antica Neviera di Castel di Sangro, scoprì diversi contenuti online diffusi da De Crescenzo, conosciuta in rete con il nickname “Svergognata”. In particolare, nei filmati riferiti alla serata di Capodanno, De Crescenzo aveva detto: «La serata del 31 abbiamo fatto digiuno al ristorante. A Capodanno sono stata presentata come ospite d’onore e invece ho pagato e ringraziato. A Castel di Sangro si sono messi tutti a disposizione, tranne il ristorante Antica Neviera». A distanza di qualche giorno, un secondo video rincarava la dose con la dicitura: «Il conto solo all’andata, il ristorante si è fatto con andata senza ritorno». I post avevano raccolto oltre 400 commenti. Coscia, indignato per quelle che ha ritenuto affermazioni false e diffamatorie, documentò quanto rilevato e presentò querela ai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. Un primo decreto penale di condanna aveva stabilito per l’artista una multa di 258 euro.

Provvedimento che, però, i suoi legali hanno impugnato, aprendo così la strada al processo. «Dimostreremo in giudizio che la mia assistita non ha commesso nessuna diffamazione», commenta l’avvocato Pietro D’Errico. De Crescenzo, che negli anni ha costruito una certa popolarità sui social tra video in diretta e una vasta community di fan, ha rivendicato le proprie ragioni. In un video recente, la tiktoker ha ribadito la sua versione: «Vi rendete conto la gente quanto è cattiva? Lui mi ha usato e mi ha anche denunciato. Io ho fatto una recensione live dicendo che non ho mangiato bene. Ho pagato ed ho ringraziato. Mi ha presentato come ospite d’onore che dovevo far divertire la gente. Come ospite? Io ho pagato». La vicenda, per ore, si dibatte tra aule di tribunale e piattaforme social.