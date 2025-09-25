Marano, la voce dei cittadini: “I commissari si impegnino anche per la raccolta rifiuti e per il sanzionamento di ditta e incivili”

Condividi

Visite: 184

64 Visite

Gentile Direttore, apprezziamo il suo impegno nel vedere risolti i tanti problemi della nostra città adesso che il Comune è gestito dai Commissari. Fra questi tanti problemi di sicuro c è quello della raccolta rifiuti. Sappiamo tutti che a causa delle inadempienze della Green Line del mancato controllo da parte dei responsabili della passata amministrazione ormai sciolta, e di tanti cittadini incivili, la nostra città è la più sporca, trascurata ed abbandonata della provincia di Napoli, e forse della Campania. Anche per questo gravissimo problema ci vuole un intervento deciso da parte dei Commissari: la nuova ditta per la raccolta rifiuti dovrà svolgere il proprio dovere e sanzionata se necessario e bisognerà far comprendere ai cittadini incivili che il loro comportamento illegale sarà anch’esso sanzionato. Solo cosi, finalmente, anche a Marano non vedremo solo degrado ma una comunità che lentamente si rialza dopo uno dei periodi più brutti della sua Storia.

Raffaele













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti