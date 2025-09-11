Napoli ricorda Chiara Jaconis: concerto “le note del cuore” nella Basilica di San Giacomo

Condividi

A un anno dalla scomparsa di Chiara Jaconis, la città di Napoli si prepara a renderle omaggio con un evento carico di emozione e significato.

Il prossimo 14 settembre alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in Piazza Municipio, si terrà il concerto “Omaggio a Chiara: le note del cuore”, a cura dell’Associazione Culturale Suaviter Nova, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato al Turismo.

« Abbiamo mantenuto un legame profondo e sincero con la famiglia di Chiara Jaconis, e sentiamo fortemente il desiderio di tenere vivo il suo ricordo. Questo concerto è un modo per celebrare la sua passione per la musica, che era per lei un linguaggio dell’anima. A un anno dalla sua scomparsa, vogliamo stringerci attorno ai suoi genitori e alla sorella, che saranno presenti all’evento per ricevere l’abbraccio di tutti noi. Napoli è una città che accoglie, che ricorda, che custodisce i legami più veri. E attraverso iniziative come questa continuiamo a costruire comunità, memoria e bellezza », dichiara l’assessora al Turismo Teresa Armato .

L’iniziativa si inserisce in un percorso di memoria e affetto che lega profondamente la famiglia alla città: lo scorso marzo nel parco Viviani era stata infatti piantumata una bouganville a ricordo di Chiara, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Il coro polifonico, diretto dal Maestro Pietro Biancardi, eseguirà un repertorio di musiche della tradizione classica napoletana, in un momento di raccoglimento e bellezza condivisa alla presenza della famiglia Jaconis, che torna a Napoli per l’occasione.

