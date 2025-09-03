DINASTY DE LUCA: IL RAMPOLLO DELLO SCERIFFO UNICO CANDIDATO ALLA SEGRETERIA DEL PD CAMPANO

«Ho depositato le firme per la candidatura alla carica di segretario regionale del Partito Democratico della Campania. Desidero anzitutto ringraziare la segretaria nazionale EllySchlein, che con determinazione ha lavorato per consentire al PD campano di tornare a costituire i propri organismi dirigenti dopo anni di commissariamento. Un riconoscimento va al commissario AntonioMisiani, per l’equilibrio e la serietà con cui ha svolto il suo compito. E rivolgo un ringraziamento sentito alle centinaia di iscritte e iscritti che in tutta la Regione hanno sostenuto la candidatura».
Costruire, sulla base di un programma serio e condiviso, un’alleanza ampia con il Movimento 5 Stelle e le altre forze politiche e civiche del campo progressista, per confermare la guida della Regione ed impedire che la Campania venga consegnata a una destra che ha dimostrato incapacità di governo a livello locale e nazionale».
De Luca sottolinea che «la sfida che ci attende non è semplice. Ma con coraggio e determinazione, possiamo vincerla. Su queste basi, con entusiasmo e spirito di servizio, mi candido a guidare la nuova fase che abbiamo davanti, consapevole della grande responsabilità che mi attende, impegnandomi a costruire una comunità democratica aperta, inclusiva e plurale, rispettosa di tutte le sensibilità interne».