Marano, Scuola San Rocco: aveva ragione Terranostranews (e torto i 4 consiglieri dell’Apocalisse)

Alla fine, la verità è venuta a galla. Sulla questione della scuola di San Rocco, a Marano, aveva ragione Terranostranews. E torto, clamorosamente torto, i quattro consiglieri dell’Apocalisse – quelli sempre pronti a puntare il dito, tranne quando si tratta di ammettere i propri errori.

Chi ha segnalato per primo la presenza di un’autoconcessionaria nello stesso edificio della scuola? Terranostranews.

Chi ha denunciato che, nonostante la sanatoria e il cambio di destinazione d’uso, l’edificio ha bisogno di interventi interni? Ancora Terranostranews.

Chi ha scoperto che non è mai stato firmato alcun contratto tra i privati e il Comune? Indovinate un po’? Sempre Terranostranews.

E loro, i quattro? Ora fanno finta di niente. Anzi, peggio: fingono, forse per disonestà intellettuale e politica, che quei meriti non siano nostri. Come se il lavoro d’inchiesta, le segnalazioni puntuali e le domande scomode le avessero fatte loro. Peccato che i fatti – quelli veri – raccontino un’altra storia.

Questa si chiama operazione verità. E, volenti o nolenti, non porta la loro firma.













