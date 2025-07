Condividi

Visite: 23

11 Visite

Il numero 1 del mondo gioca una grande partita contro un Djokovic lontano dalla sua versione migliore: l’italiano per la prima volta è in finale ai Championships e domenica sfiderà lo spagnolo Alcaraz, per quella che sarà, di fatto, la rivincita di Parigi. Grande Jannik!













