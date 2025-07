Marano, ennesimo scontro al corso Europa: auto contro scooter, paura ma nessun ferito

Condividi

Ancora un incidente a Marano, proprio sul trafficatissimo Corso Europa. Nella serata di ieri si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter con a bordo, da quanto si apprende, forse due ragazzi. Fortunatamente, nonostante il forte impatto, nessuno è rimasto ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una combinazione di distrazione e velocità, fattori purtroppo sempre più frequenti sulle strade della città. Lo spavento è stato grande, soprattutto per i due giovani sullo scooter, ma per fortuna non si è reso necessario l’intervento del 118.

Si riaccendono così i riflettori sulla sicurezza stradale a Marano, in particolare sul Corso Europa, già teatro di numerosi sinistri negli ultimi mesi.













